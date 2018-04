Dovrà riferire al Capo dello Stato entro venerdì Incarico esplorativo a Casellati. Ma la strada è già impervia. Di Maio: no al centrodestra Il leader 5 stelle: pronti al governo solo con la Lega. E Salvini si sfila, alle consultazioni vanno i capigruppo

Condividi

Appare subito in ripida salita la strada per la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che stamane ha ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, il mandato esplorativo alla ricerca di una possibile maggioranza di governo. Dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico e il premier Paolo Gentiloni, Casellati ha ricevuto la delegazione del Movimento 5 stelle guidata da Luigi di Maio, che ha ribadito le posizioni assunte da tempo: sì a un governo con la sola Lega, no a Berlusconi."Ancora una volta abbiamo ribadito in questa sede che M5s è pronto a sottoscrivere un contratto di governo solo con la Lega non con tutto il centrodestra", dice infatti il leader M5s al termine delle consultazioni con Casellati. "Le uniche forze in grado di dialogare e di firmare un contratto di governo che hanno partecipato a queste consultazioni sono il Movimento 5 stelle e la Lega"."Il presidente della Repubblica ha dato tempi molto stretti e un mandato ben preciso e questo ci fa piacere", spiega Di Maio. "Il centrodestra per noi è un artifizio elettorale, si presenta diviso anche a queste consultazioni e il suo leader nemmeno ci viene".Prima di lei nella storia della Repubblica soltanto un'altra donna, Nilde Iotti (nel 1987, in qualità di presidente della Camera, dall'allora capo dello Stato Francesco Cossiga) aveva ricevuto un incarico esplorativo dal Colle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati un mandato dal perimetro definito, con "il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di Centrodestra e il Movimento Cinque Stelle e di un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il Governo" come recita la nota del Quirinale letta dal segretario generale Ugo Zampetti al termine del colloquio tra la seconda e la prima carica dello Stato. La Casellati avrà ora davanti a sé un paio di giorni per cercare di sbrogliare la matassa uscita fuori dalle urne il 4 marzo, visto che Mattarella ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì.



"Assumo questo incarico con lo stesso spirito di servizio con cui ho assunto quello di presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi brevi" ha detto la Casellati in una breve dichiarazione al termine del colloquio con Mattarella.



La presidente del Senato dopo aver lasciato il Colle ha incontrato a Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico e a Palazzo Chigi il premier uscente Paolo Gentiloni.





#SenatoTV. Dopo aver ricevuto il #MandatoEsplorativo dal Capo dello Stato, Sergio #Mattarella, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta #AlbertiCasellati, stamattina ha avuto un colloquio con il Presidente della Camera, @Roberto_Fico, a Montecitorio. #OpenSenato pic.twitter.com/Xi37fm814t — Senato Repubblica (@SenatoStampa) 18 aprile 2018

Casellati ha poi cominciato gli incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato. Dopo il Movimento Cinque Stelle, è ora il turno della Lega, poi Forza Italia e Fratelli d'Italia. Gli incontri si tengoni a Palazzo Giustiniani."Per la Lega è positivo l'incarico alla presidente Casellati perché il perimetro di un governo di centrodestra-5 stelle è esattamente quello deciso dal popolo italiano. La Lega è pronta a governare anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare" si legge in una nota del Carroccio, mentre dalle fila di Forza Italia, da cui la Casellati proviene, naturale è la soddisfazione: "Con il rigore e l'equilibrio che hanno sempre contraddistinto il suo operato, saprà offrire al Capo dello Stato un contributo importante per superare, nell'interesse del Paese, questa difficile fase di stallo" afferma Anna Maria Bernini, capogruppo Fi al Senato.

Meloni: Fdi farà la propria parte

"Fratelli d'Italia farà la sua parte: noi abbiamo come obiettivo quello di dare all'Italia un governo nel minor tempo possibile, ma che sia un governo che rispetti la volontà popolare. Vogliamo cominciare a parlare di contenuti e alla Presidente Casellati porteremo i punti del programma per noi irrinunciabili per qualunque governo". Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

Martina: è finito tempo ambiguità centrodestra-M5s

Il Pd, invece, ribadisce che uno dei due "forni" è "chiuso, anzi non è mai stato aperto" come spiega il capogruppo a Palazzo Madama Andrea Marcucci, il quale aggiunge: "Ora Di Maio e Toninelli devono smetterla con i balletti inconcludenti e cominciare a dire chiaramente alla Presidente incaricata Casellati se sono in grado di formare un governo ed una maggioranza con il centrodestra. Il Paese non può più aspettare i loro vecchi riti da Prima Repubblica". E Maurizio Martina aggiunge: "Altro che aspettare le elezioni regionali, ora è il momento della verità per chi dopo il 4 marzo ha pensato solo a tatticismi e personalismi".



Cei, superare le divisioni per il bene comune

"C'è un'Italia da ricucire per superare le divisioni ideologiche e territoriali e per trovare una cura alle ingiustizie sociali verso i giovani, i disoccupati e le famiglie". Lo ha detto il presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti. Partendo dalla figura di Alcide De Gasperi, ha sottolineato: "Mai come oggi si avverte l'esigenza" di "questa carità politica, di questo autentico anelito verso il bene comune che è la condizione più importante affinché un semplice politico diventi poi un vero statista al servizio della propria comunità".