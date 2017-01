Il vento alimenta focolai e mette a rischio l'intervento dei Canadair Incendi Genova: la situazione peggiora, nuovi fronti di fuoco attorno alla città Fiamme Pegli, Sestri Ponente, Davagna, Neirone e Moconesi. Vigili del fuoco all'opera

E' stata un'altra notte di durissimo lavoro per i 143 vigili del fuoco e i circa 150 volontari della protezione civile impegnati sull'emergenza incendi a Genova. "La situazione degli incendi è decisamente peggiorata", spiegano i vigili del fuoco.



Roghi si sono sviluppati in varie zone attorno al capoluogo ligure. Oltre a Pegli, dove stanno operando 4 squadre dei vigili del fuoco di 5 uomini e un'autobotte di 2 unità, si è aperto un nuovo fronte sulle alture di Sestri Ponente, dove vi sono 2 squadre, a Davagna con 1 squadra e da pochi minuti si sta inviando personale a Neirone per un nuovo fronte.

La situazione più critica a Moconesi, dove sono stati messi in salvo alcuni cavalli e 4 unità con un'autobotte e il direttore delle operazioni di spegnimento stanno difendendo le abitazioni della zona. Il vento è aumentato di intensità e potrebbe inibire il volo di Canadair e elicotteri. "Si spera - spiegano i vigili del fuoco - che le condizioni del vento permettano l'alzarsi in volo della flotta aerea con Canadair ed elicotteri". Ieri 5 dei 6 Canadair operativi su tutto il territorio nazionale, erano impegnati proprio in Liguria.





(18gen-8:00) #Genova, notte impegnativa per gli incendi. 140 #vigilidelfuoco al lavoro a Pegli, Sestri Ponente, Davagna, Neirone, Moconesi pic.twitter.com/Xh3ilac2HT — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 gennaio 2017

C'è un indagato per l'incendio scoppiato ieri a Nervi e che ha devastato le colline del levante genovese. Il pm Cristina Camaiori ha iscritto nel registro degli indagati un operaio di 45 anni che lavora per una società che svolge appalti per Autostrade. L'uomo, secondo i carabinieri forestali, stava lavorando alla sistemazione di un paramasso sulla A12 nei pressi dell'area di servizio di Sant'Ilario quando gli è caduto il flessibile. Dall'utensile sono partite scintille che hanno innescato il rogo. È accusato di incendio colposo. Al vaglio la posizione di altri due colleghi."Credo che si debba premere molto sul governo per una legislazione speciale contro i piromani. Bisogna inasprire le pene e potenziare gli strumenti di vigilanza per prevenire e reprimere questo reato" ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, facendo ieri il punto sull'emergenza.