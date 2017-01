Prefetto, in azione 5 Canadair Incendi a Genova. Indagato operaio per rogo Nervi. Sindaco: "Situazione critica ma sotto controllo" A Pegli dove ci sono 300 sfollati, le fiamme bruciano la collina. Il rogo sarebbe doloso

C'è un indagato per l'incendio scoppiato ieri a Nervi e che ha devastato le colline del levante genovese. Il pm Cristina Camaiori ha iscritto nel registro degli indagati un operaio di 45 anni che lavora per una società che svolge appalti per Autostrade. L'uomo, secondo i carabinieri forestali, stava lavorando alla sistemazione di un paramasso sulla A12 nei pressi dell'area di servizio di Sant'Ilario quando gli è caduto il flessibile. Dall'utensile sono partite scintille che hanno innescato il rogo. E' accusato di incendio colposo. Al vaglio la posizione di altri due colleghi."La situazione è molto critica e complessa ma per il momento è sotto controllo. Siamo in grado di tamponare la situazione. Non aiutano le condizioni meteo, in particolare il forte vento che alimenta le fiamme". Così il sindaco Marco Doria oggi pomeriggio a Palazzo Tursi in Consiglio comunale fa il punto sugli incendi che a Nervi e Pegli circondano la città. "I primi focolai si sono sviluppati sopra Nervi nel pomeriggio di ieri ma l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari è stato tempestivo ? sottolinea -. Pochi nuclei familiari sono stati sfollati e subito rientrati, i disagi alla circolazione sono stati pesanti a causa della chiusura dell'autostrada. Invito tutti i genovesi a fare grande attenzione per garantire la percorribilità delle strade sulle alture". Da stamattina a Pegli "è aperto un secondo fronte di incendio - ha detto ancora Doria -, più critico rispetto a quello di Nervi, con un numero maggiore di famiglie sfollate. Una delle criticità è che le fiamme hanno toccato la parte alta del parco di Villa Durazzo Pallavicini".Sono 143 i vigili del fuoco presenti sul territorio ligure per l'emergenza incendi che perdura ormai da 24 ore. Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine di un tavolo tecnico interforze dedicato all'argomento al quale hanno preso parte anche Comune di Genova e Regione Liguria. "Sui sei canadair presenti su tutto il territorio nazionale - ha detto Spena -, cinque sono stati fatti convergere sulla Regione. Gli sfollati sono stati 275 stamani più 20 persone di un agriturismo che sono state ugualmente fatte sfollare. Tutti sono rientrati nelle loro abitazioni". Il prefetto ha confermato la dichiarazione dello stato di massima pericolosità e ha specificato che le autostrade sono tutte riaperte ma che se si dovessero ricreare situazioni di pericolo il traffico verrà sospeso di nuovo anche in considerazione "di un quadro meteo impegnativo" che prevede venti forti di burrasca ancora per 24 ore.