L'estate dei roghi Incendio Gran Sasso: le fiamme raggiungono Rigopiano L'incendio si sviluppato sabato sulla piana di Campo Imperatore. Le fiamme sono partite da un barbecue. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta. Sei le persone indagate per incendio colposo.

#7ago h9, sono in corso 380 interventi da parte delle squadre #vigilidelfuoco, 111 per incendi di vegetazione pic.twitter.com/qcJHF91fiG — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 agosto 2017

E' ancora in corso l'incendio sul versante pescarese del Gran Sasso. Continua a bruciare la zona della cima del Monte Siella, sopra Rigopiano, nel territorio comunale di Farindola. La situazione, per fortuna è migliorata, anche grazie all'intervento del Canadair, che dalle prime ore del giorno ha effettuato dei lanci. Difficoltà per i mezzi aerei si registrano a causa delle nuvole, ma comunque il fronte dell'incendio si è ridotto notevolmente. Le fiamme ieri hanno raggiunto la cima del monte Siella, punto di distacco della valanga che lo scorso 18 gennaio ha travolto e distrutto l'hotel Rigopiano, provocando la morte di 29 persone.Il timore era che il fuoco raggiungesse il canale della slavina, dove c'è abbondante presenza di detriti e legna secca, ma il peggio è stato evitato.L'incendio si sviluppato sabato sulla piana di Campo Imperatore, dove era in corso la 58/ma edizione della Rassegna degli Ovini. Le fiamme sono partite da un barbecue. Il rogo, dopo aver interessato le praterie della piana, nell'Aquilano, ha raggiunto e superato la montagna circostante, bruciando prima la pineta e poi la faggeta, fino a raggiungere il versante pescarese. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta. Sei le persone indagate per incendio colposo.