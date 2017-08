Emergenza roghi Incendio a Tivoli, morte 2 donne. A Ragusa vigili del fuoco volontari appiccavano fiamme per soldi I corpi sono stati trovati in una casa dai Vigili del fuoco accorsi per spegnere le fiamme. Una terza vittima nel Napoletano, dove un uomo rimasto ustionato ieri è morto in una clinica. Oltre mille gli interventi dei Vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Ben 32 le richieste di intervento aereo

Condividi

I corpi di due donne sono stati trovati dai Vigili del fuoco in un casolare all'interno di un terreno dove è divampato un vasto incendio in via della Crocetta, nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma.Lo si apprende dagli stessi Vigili del fuoco che hanno operato con diverse squadre e un Canadair.Le vittime sono un'anziana di 92 anni e una di 67, madre e figlia. Tratto in salvo invece un uomo in stato confusionale. La polizia sta indagando sull'episodio anche per accertare l'esatta causa dei decessi.I roghi hanno provocato una terza vittima nel Napoletano, dove un uomo di 84 anni rimasto ustionato ieri in un podere agricolo nei pressi di Acerra è spirato oggi in una clinica.Anche oggi decine di incendi a Roma e Provincia stanno mettendo a dura prova Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Due roghi sono divampati lungo la via Pontina creando problemi al traffico: uno all'altezza di un campo nomadi è stato spento dai pompieri con una squadra ed una autobotte; l'altro all'altezza di via di Trigoria, dove lo svincolo è stato chiuso per l'intenso fumo e per permettere le operazioni di spegnimento ai Vigili del fuoco intervenuti con tre squadre ed una autobotte. Tra i molti incendi sviluppatesi nella Capitale, anche uno nel quartiere Africano.Sono 1.090 gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco per far fronte agli incendi che hanno interessato diverse regioni italiane. Il maggior numero di roghi si è verificato in Sicilia, dove sono stati effettuati 299 interventi: interessate le province di Enna, soprattutto nel comune di Piazza Armerina dove sono state evacuate alcune abitazioni, di Agrigento, Palermo e Messina.152 gli interventi invece nel Lazio, con gli incendi più importanti in provincia di Frosinone e di Roma. Criticità anche in Calabria, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti su 118 roghi in particolare nelle province di Reggio Calabria e Cosenza, in Puglia, con 116 interventi e in Campania, con 91.Prosegue l’impegno straordinario degli equipaggi di Canadair ed elicotteri della flotta aerea dello Stato coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile a supporto delle operazioni svolte dalle squadre di terra e dei mezzi aerei regionali. Nella giornata di oggi si è poi aggiunto l’impegno di due Canadair francesi, attivati da Bruxelles su richiesta del Governo italiano nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile.Dopo la giornata di ieri, che ha fatto registrare complessivamente 45 richieste di intervento aereo, al momento sono 32 quelle ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento: 10 dalla Sicilia, 7 dal Lazio, 5 dalla Calabria, 4 dall’Abruzzo, 3 dalla Basilicata, una rispettivamente da Umbria, Campania e Sardegna.Appiccavano il fuoco e simulavano richieste di soccorso al 115 per guadagnare 10 euro l'ora: un'intera squadra di 15 pompieri ausiliari è indagata a Ragusa per truffa; alcuni anche per incendio. Il capo del gruppo è stato posto ai domiciliari.Il gruppo di 15 volontari dei vigili del fuoco era in servizio nel distaccamento di Santa Croce Camerina. "Loro sanno tutto, sanno che abbiamo dato fuoco", commentavano tra loro i 15 volontari che, condotti negli uffici della Squadra mobile della Questura di Ragusa, venivano intercettati in alcuni colloqui ammettendo le circostanze di cui erano accusati e scambiandosi reciproche accuse. I fatti risalgono al periodo 2013-2015.