Tragedia a Messina: incendio in appartamento, muoiono due fratellini

Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli, ma le fiamme glielo hanno impedito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Indagini in corso da parte della polizia per accertare le cause.Le fiamme sarebbero divampate nella cucina e il fumo ha poi avvolto lo stabile a due piani più un attico che sorge a pochi metri da piazza Cairoli, in pieno centro. Francesco Filippo, 13 anni, e Raniero, di 10, dormivano in un soppalco, divenuto la loro trappola. I genitori, Gianmaria e Chiara Messina, sono riusciti a salvare i figli più piccoli di 8 e 6 anni, Tancredi e Francesco, e hanno tentato di mettere al sicuro gli altri due, ma il fumo e le fiamme gli hanno sbarrato la strada.Ad accorgersi dell'incendio è stata una vicina di casa che ha dato l'allarme, chiamando i vigili del fuoco. Giovanni e Chiara sono proprietari dell'Emporio Armani di via Dei Mille."Ho sentito le grida, eravamo al piano di sopra, non so neanche che ora fosse". Racconta angosciato quei terribili momenti Fernando Rizzo, un cugino della famiglia colpita dalla tragedia. "Ho aperto la porta e c'era la scala totalmente invasa dal fumo, ho provato a scendere - prosegue il suo drammatico racconto - e la madre diceva che c'erano i figli dentro, che dovevamo salvarli. Ho trovato adesso la ciabatta nelle scale perché quando sono sceso, sono caduto perché non si vedeva nulla, mi sono affacciato dall'altra parte ho visto che c'erano le fiamme, il fumo che veniva da sotto. Siamo andati nella stanza da letto e dal cornicione abbiamo preso i bambini piccoli e siamo passati nella casa accanto, abbiamo rotto le persiane e siamo entrati dentro, ho portato i miei figli e anche gli altri due bambini dall'altra parte".Dolore e sgomento nella città dello stretto, svegliatasi con la notizia della morte di Francesco Filippo e Raniero Messina. Numerose le persone accorse, amici, parenti, conoscenti, semplici cittadini, molti in lacrime davanti all'edificio. Palpabile il dolore. Un cordone di polizia preserva l'area per agevolare le operazioni; in quei frangenti sono stati estratti e portati via i corpi delle piccole vittime.Il tredicenne frequentava la terza media dell'istituto "Verona Trento" e oggi doveva fare gli esami di terza media: la sessione è stata rinviata; mentre il più piccolo aveva appena concluso la quinta elementare all'istituto Ignatiatum.