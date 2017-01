Il dramma Incendio in palazzo a Milano: morta una 98enne La donna era costretta a letto e impossibilitata a muoversi

Condividi

Una anziana donna è rimasta vittima dell'incendio scoppiato in un palazzo di via Monteverdi a Milano. Chiara C., pensionata, lo scorso 9 gennaio aveva compiuto 98 anni. I condomini avevano segnalato ai vigili del fuoco la presenza dell'anziana costretta a letto e impossibilitata a muoversi, ma non è stato semplice intervenire poiché le fiamme impedivano l'accesso all'appartamento.Molte persone si sono raccolte davanti al palazzo in via Monteverdi da cui continua a uscire fumo dalle finestre dell'appartamento in cui è morta la donna di 98 anni. Per ora sono in corso le verifiche di stabilità per capire se l'edificio è sicuro ed è possibile consentire ai condomini di tornare nelle abitazioni non coinvolte dalle fiamme.