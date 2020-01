ITALIA

2020/01/07 11:02

Incendio in un appartamento a Roma: muore una donna anziana in zona Case Rosse

È avvenuto un incendio, e non un'esplosione come risultava dalle primissime informazioni, in un appartamento di un palazzo in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse, alla periferia nord di Roma, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi automezzi. La vittima è un'anziana di 80 anni.

