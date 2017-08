Tragedia nel comune di Vaiano Incendio in un appartamento vicino Prato, due cinesi trovati morti in una mansarda laboratorio

Condividi

Due cittadini di origini cinesi sono stati trovati morti stamani in un appartamento andato a fuoco nel Pratese. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore di oggi per le fiamme che si sono sviluppate nella casa in località La Tignamica, nel Comune di Vaiano (Prato). Una volta estinto l'incendio hanno trovato i corpi di un uomo e di una donna nella mansarda della casa.Le due vittime sono un uomo e una donna. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri che svolgono le indagini, i due sarebbero arrivati ieri ed erano stati ospitati nella mansarda dai connazionali a cui era stato affittato l'appartamento.Sempre secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'abitazione era stata trasformata in un laboratorio di confezioni, con postazioni di lavoro, e gli occupanti ci lavoravano e ci dormivano, con tramezzi provvisori per separare i diversi posti letto. Le due vittime sarebbero morte per asfissia, prima che il fuoco si estendesse a tutta la mansarda.