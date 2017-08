Ancora roghi in provincia di Roma Incendio divampa vicino a Tivoli, morte due donne I corpi delle due vittime sono stati trovati dai Vigili del fuoco accorsi per spegnere le fiamme

I corpi di due donne sono stati trovati dai Vigili del fuoco in una piccola costruzione all'interno di un terreno dove è in corso un vasto incendio in via della Crocetta, nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma.Lo si apprende dagli stessi Vigili del fuoco che stanno operando con diverse squadre e un Canadair.Le vittime sarebbero un'anziana e una giovane donna. Tratto in salvo invece un uomo in stato confusionale. La casa dove sono stati trovati i cadaveri si trova tra gli alberi in una zona interessata da un vasto incendio di sterpaglie. La polizia sta indagando sull'episodio anche per accertare l'esatta causa dei decessi.Anche oggi decine di incendi a Roma e Provincia stanno mettendo a dura prova Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Due roghi sono divampati lungo la via Pontina creando problemi al traffico: uno all'altezza di un campo nomadi è stato spento dai pompieri con una squadra ed una autobotte; l'altro all'altezza di via di Trigoria, dove lo svincolo è stato chiuso per l'intenso fumo e per permettere le operazioni di spegnimento ai Vigili del fuoco intervenuti con tre squadre ed una autobotte.Tra i molti incendi sviluppatesi nella Capitale, anche uno nel quartiere Africano.