Incertezze politiche e banche indeboliscono Piazza Affari

di Marzio Quaglino Il Bollettino statistico della Banca Centrale Europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l’Eurozona, ma questo non impedisce alle piazze del vecchio continente di mostrarsi in rialzo. E’ l’onda lunga dei nuovi massimi storici toccati ieri sera negli Usa. Milano invece fa eccezione. La situazione politica con la compagine governativa con un ministro dimissionario innervosisce gli investitori. L’indice Ftse Mib cede lo 0,37%, mentre Londra, Francoforte e Parigi crescono attorno al mezzo punto percentuale. Sul listino milanese Saipem guadagna il 2,61% dopo l’annuncio di nuovi contratti firmati, male invece banche e assicurazioni con Unipolsai in calo del 2,32% e Unicredit giù dell’1,56%.Resta ancora elevato lo spread con i Bund tedeschi a 168 punti base con il rendimento del Btp decennale all’1,43%.Sul mercato delle materie prime sale il prezzo del petrolio che a 68 dollari al barile si porta ai massimi dal settembre scorso.Tra le valute l’Euro approfitta della debolezza del Dollaro riportando il cambio a 1,1143.