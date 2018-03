Torino Istigazione a delinquere e oltraggio, aperto fascicolo contro la prof che ha insultato i poliziotti Aperto un fascicolo alla Procura di Torino . Renzi e Salvini chiedono il licenziamento dell’insegnante

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta nei confronti dell'insegnante di Torino che la scorsa settimana, durante il corteo antifascista organizzato contro Casapound, ha insultato i poliziotti in tenuta antisommossa. La donna è accusata di istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Il fascicolo è stato affidato al Pubblico ministero Antonio Rinaudo.Sull’argomento erano intervenuti tra ieri e oggi molti esponenti politici, tra cui la stessa Ministra dell’istruzione, Valeria Fedeli, che ha parlato dell’apertura di un “procedimento disciplinare”, mentre il licenziamento della donna è stato chiesto tra gli altri dal segretario del Pd Matteo Renzi, da Matteo Salvini della Lega e da Maurizio Gasparri di Forza Italia. L’insegnante precaria ha affermato che nelle sue parola non c'era “niente di personale contro i poliziotti, di certo non credo che i problemi del paese si risolvono uccidendoci per strada tra di noi".