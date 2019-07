Inchiesta procure L'ANM propone deferimento a probiviri del PG Riccardo Fuzio: "Ci si attende gesto di responsabilità" "Le dettagliate notizie di stampa pubblicate ieri, riguardanti il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, fanno emergere un nuovo, sconcertante episodio nel quadro già molto grave emerso dagli atti dell'indagine della Procura della Repubblica di Perugia", sottolinea la giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati

Condividi

L'Associazione nazionale magistrati (Anm) propone al Comitato Direttivo Centrale "il deferimento di Fuzio al collegio dei probiviri dell'Anm". Lo rende noto la stessa Anm all'indomani del caso relativo a Riccardo Fuzio, procuratore generale della Cassazione.



"Le dettagliate notizie di stampa pubblicate ieri, riguardanti il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, fanno emergere un nuovo, sconcertante episodio nel quadro già molto grave emerso dagli atti dell'indagine della Procura della Repubblica di Perugia", sottolinea la giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati.



Per l'Anm si tratta di condotte "ancora più gravi in quanto riferite al titolare di un Ufficio che ha, tra le proprie prerogative, anche l'esercizio del potere disciplinare, ed è membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura".



"Ci si attende gesto di responsabilità"

La magistratura, le istituzioni repubblicane e i cittadini "si attendono oggi un gesto di responsabilità, capace di separare la vicenda personale, ed il corso delle indagini, dalle istituzioni, onde preservarle da ulteriori effetti devastanti rispetto a quelli che già si sono prodotti". L'Associazione nazionale magistrati auspica che, in tempi rapidi, "sia fatta integrale chiarezza su tutte le vicende emerse dall'indagine di Perugia, e chiede con forza a Fuzio un gesto di responsabilità, auspicando che intervenga tempestivamente, a prescindere dal corso delle indagini e dalle iniziative ad esse conseguenti".