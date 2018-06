ITALIA

2018/06/16 07:19

Le reazioni dei leader Inchiesta stadio Roma. Di Maio: è un grande equivoco. Salvini: Lega serena "È un grande equivoco, è tutto un grande malinteso. Io sono tranquillo". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato ieri sera a Pomezia dell'inchiesta sullo stadio della Roma. Ostenta tranquillità anche l'altro vicepremier, Matteo Salvini. "Come Lega siamo sereni - ha detto -, il Governo l'abbiamo deciso altrove non a cena. La responsabilità me la prendo io e Luigi Di Maio"

