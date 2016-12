Atena Lucana (Salerno) Scontro frontale contro un autoarticolato: 3 morti. L'autista del Tir ricoverato in stato di shock I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i corpi delle tre vittime, tutte di Atena Lucana. Il sindaco accorso sul luogo della tragedia oggi proclamera' il lutto cittadino. Strazianti i momenti che si sono vissuti quando sono giunti i familiari delle vittime i cui corpi erano quasi irriconoscibili

Immagine d'arachivio

Tre persone sono morte ed un'altra e' rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada statale 598, nel comune di Atena Lucana (Salerno). La Renault Scenic su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, si e' scontrata frontalmente con un autoarticolato condotto da un'autista di Formia (Latina) ricoverato in ospedale in stato di shock.Sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno estratto dalle lamiere i corpi delle tre persone, tutte di Atena Lucana, che sono morte all'istante. Il sindaco, Pasquale Iuzzolino, accorso sul luogo della tragedia, oggi proclamera' il lutto cittadino. Strazianti i momenti che si sono vissuti quando sono giunti i familiari delle vittime i cui corpi erano quasi irriconoscibili.