Nave da crociera contro un battello turistico Incidente Venezia, la Procura apre un'inchiesta e valuta "iscrizioni nel registro degli indagati" Al momento non risultano persone iscritte nel fascicolo. L'ipotesi di reato, penale, è il 1231 del codice della navigazione: "Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione". Sotto sequestro timone, scatola nera e punti movimento della Msc Opera

Condividi

La procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti, dopo l'incidente di ieri fra la nave da crociera Msc Opera e un traghetto turistico sul canale della Giudecca. Sono stati posti sotto sequestro i sistemi di movimento, per valutare la vera origine dell'incidente: la rottura del cavo d'acciaio del rimorchiatore e, quindi, la perdita di controllo della nave o, come sembra più probabile, una avaria ai motori della nave che ha provocato la rottura del cavo del rimorchiatore. Al momento non risultano persone iscritte nel fascicolo. "Adesso stiamo valutando le prime emergenze che ci hanno dato Capitaneria e forze dell'ordine che sono intervenute, all'esito di questo valuteremo se c'è qualcuno da iscrivere al registro degli indagati" ha detto oggi il procuratore di Venezia Cherchi. Nei prossimi giorni sarà anche disposta una perizia tecnica.



Nave Msc non è sotto sequestro

"La nave per quel che mi riguarda, fermo restando le cose che abbiamo sequestrato, che devono restare a disposizione dei consulenti, non è sotto sequestro" ha quindi confermato Cherchi, consentendo alla nave Msc Opera di proseguire nel suo viaggio. Contestualmente, il procuratore ha spiegato come l'ipotesi di reato, penale, sia il 1231 del codice della navigazione "Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione".



Sotto sequestro timone, scatola nera e punti movimento

"Sono stati sequestrati tutti i punti di movimento della nave, i motorini che servono per spostarla, il timone e la scatola nera" ha spiegato il procuratore. Commentando la comunicazione ufficiale di Msc, che parlava di motore in avaria, Cherchi ha detto "dovremmo valutarla".



Consulenza tecnica sull'incidente

"Le procedure tecniche di arrivo sono state rispettate, la nave stava facendo la sua rotta per entrare in porto, dobbiamo accertare il momento in cui si è manifestata l'avaria, non lo possiamo fare solo sentendo le persone, ma anche con una consulenza tecnica che verrà disposta nei prossimi giorni" ha spiegato infine il procuratore di Venezia, spiegando che sarà necessario affidarsi al parere di esperti per comprendere le responsabilità di quanto accaduto. La consulenza, ha concluso Cherchi, "dovrà accertare in particolare quali sono stati i motivi che hanno permesso alla nave di non seguire la rotta e di sbandare sulla destra. E' un dato tecnico che sarà valutato da tecnici".



Ministero convoca il presidente dell'Autorità portuale

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale Pino Musolino è stato convocato d'urgenza a Roma dal Ministero dei Trasporti e infrastrutture.

Fonti Mit: "Non c'è nessun progetto su Marghera"

"A differenza di quanto sostenuto da molti in queste ore, nessun progetto sull'ipotesi Marghera per le grandi navi a Venezia giace al Mit" precisano fonti del Ministero che aggiungono: "Nessun progetto è stato dunque bloccato o lasciato in un cassetto. Esiste solo uno studio - sottolineano le stesse fonti - la cui natura non ha nulla a che fare con alcuno stadio di progettazione, nemmeno quello iniziale della fattibilità tecnico-economica". La precisazione del Ministero giunge dopo che è circolata l'ipotesi di trasferire il traffico delle navi da crociera a Marghera. Al momento, l'unica soluzione in campo è quella caldeggiata ieri al termine di un vertice in Prefettura, ovvero l'utilizzo del canale Vittorio Emanuele III "il prima possibile".







La collisione e i feriti

Sono in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia a seguito dell'impatto tra la nave da crociera Msc Opera e un vaporetto turistico (con 110 passeggeri a bordo) nel canale della Giudecca. Le persone che si trovavano a bordo dell'imbarcazione fluviale sono state accompagnate al Pronto Soccorso: una è stata subito dimessa, mentre alle altre quattro sono stati prescritti alcuni giorni di prognosi. Non sono gravi, hanno subìto traumi ortopedici, cadendo o fuggendo a terra al momento dello scontro. Non risultano dispersi. Il vaporetto coinvolto era adibito a un tour delle ville venete lungo il corso del Brenta. La Msc coinvolta nello speronamento è una barca di ottanta metri battente bandiera francese registrata a Strasburgo. Da 30 anni fa servizio con Venezia da Cremona o Mantova.



Testimone: "Ho sentito suono sirena nave. Alcuni passeggeri si sono gettati in acqua"

Una testimone che vive a San Basilio ha sentito la sirena della nave suonare forte ed è uscita in strada. Spiega: "Uno steward del battello mi ha detto che ad un certo punto la cima del rimorchiatore che governava la nave si è rotta e questa ha puntato diritta contro il battello. Alcuni passeggeri per la paura si sono gettati in acqua e gli altri sono scappati fuori".