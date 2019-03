Incidente ferroviario Urto frontale tra due treni tra Arosio e Merone, in provincia di Como: 6 feriti L'incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano

#Inverigo (CO) #28marzo 18:40, tamponamento tra due treni sulla linea Como-Lecco: #vigilidelfuoco al lavoro per il soccorso. Una cinquantina i passeggeri feriti in modo lieve, mentre dalle prime indicazioni del personale sanitario sarebbero cinque quelli più gravi pic.twitter.com/LzwyLtESo3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 marzo 2019

Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità tra Arosio (Como) e Merone (Como) e 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave.Sono sei i codici gialli, ossia i feriti, già trasportati negli ospedali di Cantù, Erba, al S. Anna di Como e a Lecco, reduci dallo scontro tra due treni avvenuto a Inverigo. Nel bilancio dell'Areu, che ha inviato sul posto 4 ambulanze, 2 automediche, l'elisoccorso di Milano e Como, anche 50 codici verdi, ossia pazienti in valutazione. La linea è gestita da Ferrovie Nord.L'incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano.Trenord ha aperto un’inchiesta interna. In servizio autobus sostitutivi tra Arosio e Merone.