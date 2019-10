Nel palermitano Incidente stradale: 2 morti e 3 feriti. L'autista arrestato: positivo ad alcol test e cannabis

È stato arrestato l'autista della Bmw Rosario Musso di 20 anni che è uscita fuori strada a Belmonte Mezzagno (Pa). Nell'incidente sono morti due giovani Giorgio Casella di 17 anni e Kevin La Ciura di 16 anni e altre tre sono rimasti feriti tra cui uno dei fratelli della vittima. Gli esami hanno accertato che Musso aveva un tasso alcolemico di 105 microgrammi per litro. Il limite è 50. Musso aveva anche fumato cannabis.Avevano trascorso una serata in centro a Palermo i cinque ragazzi di Belmonte Mezzagno. L'auto sulla quale viaggiavamo, una Bmw 2000, è finita contro un albero di ulivo che è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su terrapieno ed è finita contro altri alberi. A causa della violenza dell'impatto l'auto è andata a fuoco. Quando è avvenuto l'incidente erano le quattro di notte; alcuni residenti che hanno sentito il boato provocato dall'incendio sono scesi a liberare i giovani rimasti intrappolati nell'abitacolo.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno eseguendo tutti i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente e le responsabilità. Il guidatore, che ha circa 20 anni ed è un neo patentato, non avrebbe potuto guidare un'auto di quella cilindrata. In base ai primi rilievi l'auto sarebbe uscita di strada dopo avere sbandato forse a causa della forte velocità. Sul luogo dell'incidente scene strazianti, con il dolore dei familiari che sono stati anche ascoltati dai carabinieri. L'incidente presenta numerose analogie con quello avvenuto una settimana fa a Belpasso, in provincia di Catania, costato la vita a quattro ragazzi.