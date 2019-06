Fiom Cgil Brianza, 'la strage continua' Incidente sul lavoro a Monza. Un operaio muore colpito da tubo di ferro L’incidente mortale ieri pomeriggio a Nova Milanese. L’uomo è morto nella notte per i traumi subiti. Altro incidente a Cuneo: 4 operai feriti dall'esplosione di una bombola

Un operaio di 35 anni è morto in ospedale a Monza dopo essere stato schiacciato da un grosso tubo metallico che era tenuto sospeso da una gru e che gli è caduto sul petto mentre lavorava alla Trater di Nova Milanese vicino Monza, azienda leader in Italia nel settore dei trattamenti termici per il settore chimico e dove fino ad oggi non si erano mai verificati incidenti sul lavoro. Christian Catalano, residente a Desio, è stato soccorso prima dai suoi colleghi poi dagli operatori del 118.Ancora non è chiaro quello che è successo. I carabinieri di Desio e i tecnici dell’ispettorato del lavoro stanno indagando per accertare i fatti, per capire se tra i reparti erano in vigore tutte le misure di sicurezza. Per l’operaio, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I medici del 118, giunti a Nova Milanese con l’elisoccorso, hanno praticato il massaggio cardiaco, ma non sono riusciti a riattivare il battito. Dopo essere stato colpito da un tubo, l’operaio è caduto a terra, privo di sensi. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi colleghi. Sempre loro hanno chiesto aiuto e attivato la macchina dei soccorsi.Il massaggio cardiaco è stato praticato instancabilmente anche sull'ambulanza pronta a partire ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare."La strage sul lavoro - commenta la Fiom Cgil Brianza – sta continuando. E' una vergogna che il Governo abbia stabilito una riduzione dei premi assicurativi che le imprese pagano all'Inail, per la formazione e la prevenzione in materia di sicurezza e di tutela della salute"Una grossa bombola di gas è esplosa questa mattina all'interno della ditta "Milaservice" di Fossano, nel Cuneese, ferendo quattro persone, una delle quali ha riportato gravi ustioni che hanno reso necessario il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale Cto di Torino, specializzato in traumi simili. Le altre tre persone rimaste ferite, due sono in codice giallo e uno verde sono state trasportate con un'ambulanza medicalizzata all'ospedale di Cuneo..