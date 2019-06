Venezia Incidente tra nave crociera e un battello: Ministero convoca il presidente dell'Autorità portuale Alcune persone si sono gettate in acqua. Msc: "Nave ha avuto un problema tecnico". Vertice in Prefettura, si va verso la deviazione del traffico delle navi da crociera su canale Vittorio Emanuele III

Condividi

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale Pino Musolino è stato convocato d'urgenza a Roma dal Ministero dei Trasporti ed infrastrutture a seguito dell'incidente nautico accaduto ieri a Venezia lungo il Canale della Giudecca dove la nave Opera di Msc crociere perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri.



Sono in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia a seguito dell'impatto tra la nave da crociera Msc Opera e un vaporetto turistico (con 110 passeggeri a bordo) nel canale della Giudecca. Le persone che si trovavano a bordo dell'imbarcazione fluviale sono state accompagnate al Pronto Soccorso: una è stata subito dimessa, mentre alle altre quattro sono stati prescritti alcuni giorni di prognosi. Non sono gravi, hanno subìto traumi ortopedici, cadendo o fuggendo a terra al momento dello scontro. Non risultano dispersi. Il vaporetto coinvolto era adibito a un tour delle ville venete lungo il corso del Brenta. La Msc coinvolta nello speronamento è una barca di ottanta metri battente bandiera francese registrata a Strasburgo. Da 30 anni fa servizio con Venezia da Cremona o Mantova.







Presidente Rimorchiatori Uniti Panfido: "Msc aveva motore in avaria"

"La nave di Msc aveva un'avaria al motore, segnalata subito dal comandante. Il motore era bloccato, ma in spinta, perchè la velocità aumentava, come confermano i tracciati Ais". Lo dice all'Ansa Davide Calderan, presidente della "Rimorchiatori Uniti Panfido", la società che con due imbarcazioni stava guidando la 'Opera' all'arrivo in marittima, prima dell'incidente. I due rimorchiatori hanno cercato di fermare il 'gigante', fino a quando un cavo di traino si è rotto, tranciato dall'impatto con il battello fluviale.







Msc: "Nave ha avuto un problema tecnico, accertamenti ancora in corso"

La conferma dell'avaria alla Msc Opera è arrivata direttamente dall'azienda, che in una nota ha precisato che "questa mattina, intorno alle 8:30, Msc Opera in manovra di avvicinamento al terminal crociere di Venezia per l'ormeggio ha avuto un problema tecnico". L'azienda ha proseguito nella ricostruzione di quanto accaduto: "La nave era accompagnata da due rimorchiatori, come prevede la procedura di sicurezza del transito nel canale della Giudecca e - nonostante il Comandante avesse immediatamente messo in essere tutte le procedure previste - ha urtato la banchina all'altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il battello fluviale River Countess, che era lì ormeggiato".

"Mentre sono tutt'ora in corso gli accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti e le cause dell'accaduto -prosegue la nota- da subito Msc Crociere ha operato in stretta collaborazione con le autorità marittime competenti. Nei momenti successivi all'incidente, la priorità è stata il mettere in sicurezza il battello, i suoi passeggeri e il suo equipaggio. Nella fase successiva la nave ha dovuto poi procedere alle opere di recupero delle ancore messe in acqua al momento dell'incidente, come da procedure in questi casi. Alle 13.15 la nave ha potuto iniziare a spostarsi in direzione del terminal Marittima".

La compagnia "desidera esprimere tutto il proprio supporto a tutte le persone coinvolte nell'incidente, a partire dall'equipaggio del River Countess, tutti i suoi passeggeri in particolare quelli feriti, felice che nel frattempo siano quasi tutti stati dimessi, sino naturalmente alla società armatrice Uniworld". Ora la nave da crociera è ormeggiata in banchina a Marittima dove, come previsto, sono in corso le operazioni di sbarco passeggeri e imbarco per la prossima crociera.



Vertice in Prefettura, si va verso la deviazione su canale Vittorio Emanuele III

Deviare "in tempi ristretti, almeno parzialmente" sul canale Vittorio Emanuele III il traffico delle navi da crociera per la stagione in corso nella Laguna di Venezia. La soluzione, che dovrà passare attraverso uno studio della Capitaneria di Porto, è stata prospettata da parte del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato oggi dal Prefetto Vittorio Zappalorto.

Nella nota emessa al termine della riunione è stato concordato come "necessario intervenire con misure urgenti, anche alla luce del Comitatone del 7 novembre 2017" dove fu concordata la volontà di superare definitivamente il problema del transito delle grandi navi per il Bacino di san Marco e la Giudecca, attraverso l'adeguamento del canale Vittorio Emanuele III, mantenendo la "centralità" della Stazione marittima di Santa Marta a Venezia, facendo passare le imbarcazioni per la bocca di porto di Malamocco e non più per quella del Lido. Il comitato ha quindi chiesto al Provveditorato alle Opere pubbliche (l'ex Magistrato alle Acque), di "procedere alla celere definizione del nuovo 'Protocollo fanghi' così da poter sbloccare il prima possibile i lavori di carotaggio e dragaggio del Vittorio Emanuele III, secondo le recenti direttive della Comunità Europea". Carotaggi dei quali si chiede "urgentemente" l'avvio.

Lo studio richiesto nel frattempo alla Capitaneria servirebbe intanto a definire in numero delle navi che da subito, per pescaggio e profondità attuale del canale, vi potrebbero già da subito passare prima dei lavori di scavo. Per il superamento del passaggio in Bacino e canale della Giudecca, secondo i partecipanti al vertice, "vi sono tutte le capacità tecniche e ingegneristiche per ottenere questo importante risultato". Oltre al Prefetto, erano presenti il sindaco Luigi Brugnaro, le forze dell'ordine, rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale, della Capitaneria di Porto, della Polizia di frontiera, Marittima e Area e dei Vigili del fuoco.

Clia: "Canale Vittorio Emanuele soluzione migliore"

Le compagnie "hanno lavorato con le autorità veneziane, regionali e con il Governo nazionale allo scopo di proteggere Venezia e la sua Laguna. Hanno cooperato a lungo con le istituzioni italiane per trovare una via alternativa al canale della Giudecca. Sono convinte che la soluzione identificata dal Comitatone attraverso l'uso del Vittorio Emanuele sia la migliore e la più veloce per spostare il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca e vorrebbero pertanto poter dare il benvenuto a tale piano". Lo afferma la Clia, associazione internazionale dell'industria crocieristica.



Testimone: "Ho sentito suono sirena nave. Alcuni passeggeri si sono gettati in acqua"

Una testimone che vive a San Basilio ha sentito la sirena della nave suonare forte ed è uscita in strada. Spiega: "Uno steward del battello mi ha detto che ad un certo punto la cima del rimorchiatore che governava la nave si è rotta e questa ha puntato diritta contro il battello. Alcuni passeggeri per la paura si sono gettati in acqua e gli altri sono scappati fuori".