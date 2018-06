Sicilia Incidenti sul lavoro, due morti in poche ore a Messina e in provincia Nel capoluogo cede impalcatura, precipita e muore un operaio di 63 anni. Un altro grave incidente a Patti, dove un uomo è rimasto schiacciato da un trattore

Due morti sul lavoro in poche ore nel Messinese. Nel capoluogo un operaio di 63 anni e' morto a seguito di un grave incidente. L'uomo sarebbe precipitato dopo il cedimento di un'impalcatura al quinto piano. Lavorava al balcone di una palazzina in un complesso residenziale della via Panoramica dello Stretto. Sembra che l'impalcatura abbia improvvisamente ceduto trascinando l'uomo. Inutili i soccorsi subito richiesti, sul posto e' intervenuta la polizia.Un altro grave incidente e' avvenuto a Patti (Messina) dove un uomo e' morto schiacciato dal trattore mentre arava un podere. A perdere la vita Giuseppe Cicero di 50 anni, di Mongiove di Patti. L'uomo stava manovrando un mezzo cingolato in terreno coltivato a ulivi quando il terreno ha ceduto e lui ha perso il controllo del mezzo che si e' ribaltato finendo in un canalone. Cicero e' rimasto schiacciato sotto il mezzo. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla procura di Patti.