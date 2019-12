È accaduto a Potenza Incidenti sul lavoro: travolto da un albero muore operaio della forestale Aveva 50 anni e stava lavorando nella zona dei laghi di Monticchio. Inutili i soccorsi. Ancora da accertare le cause dell’incidente mortale

Stava facendo lavori di manutenzione quando un albero gli è piombato addosso uccidendolo. Vittima un operaio 50enne della forestale che stava lavorando nella zona dei laghi di Monticchio, a Potenza.Ancora poco chiare le cause di questo incidente sul lavoro.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un'eliambulanza del 118 "Basilicata soccorso".I sanitari hanno cercato di rianimarlo ma per l’operaio di 50 anni non c’è stato nulla da fare.