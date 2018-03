In Francia Indagata Marine Le Pen per post con foto di esecuzioni dell’Isis La leader del Front National rischia tre anni per le immagini violente che ha postato nel dicembre del 2015 con alcuni degli omicidi più violenti commessi dallo Stato islamico

La leader del Front National Marine Le Pen è stata iscritta nel registro degli indagati da un giudice di Nanterre per la diffusione su Twitter, a dicembre 2015, di foto di atrocità del gruppo dello Stato islamico. Lo ha reso noto il Pubblico ministero, spiegando che Le Pen è incriminata per "diffusione di immagini violente", un crimine punibile con tre anni di reclusione e 75mila euro di multa. I tweet, che contenevano tre immagini di decapitazioni, tra cui quella dell'americano James Foley, furono postati, insieme alla scritta 'Questo è Daesh!', in risposta al commento di un giornalista accusato di aver paragonato il Front all'Isis.Un passo falso che costa alla leader dell’estrema destra la revoca dell'immunità parlamentare di cui godeva in quanto eletta all’Europarlamento. A gennaio, un altro deputato del Sud – Est della Francia appartenente al Fn, Gilbert Collard, aveva ricevuto le stesse accuse per lo stesso tipo di immagini. “Sono sotto indagine per aver denunciato gli orrori di Daesh – ha dichiarato Le Pen - in altri paesi, questo mi sarebbe valso una medaglia, ma la persecuzione politica non ha nemmeno più il limite della decenza”.