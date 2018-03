Presunto uso dell'auto di servizio da parte della moglie Indagato per peculato d'uso il giudice costituzionale Nicolò Zanon Zanon: sono sereno ma mi dimetto per rispetto dell'istituzione

Condividi

Il giudice costituzionale Nicolò Zanon - a quanto si apprende - è indagato dalla procura di Roma per peculato d'uso. Professore ordinario di diritto costituzionale, nato a Torino il 27 marzo 1961, fu nominato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nell'ottobre 2014.Al centro degli accertamenti della Procura l'utilizzo dell'auto di servizio, riservata a Zanon, da parte della moglie, l'ex consigliere comunale di Milano in quota Pd Marilisa D'Amico. La donna si sarebbe servita del mezzo quando il marito era fuori per lavoro."Sono sereno e conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato. Tuttavia per rispetto dell'etica istituzionale e della funzione che ricopro, nonché per il rispetto che porto verso il Presidente della Corte Costituzionale, ho ritenuto di presentare le mie dimissioni al Presidente della Corte, Giorgio Lattanzi", ha detto Zanon dopo aver appreso dell'indagine che lo riguarda.