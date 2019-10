Nuova Delhi India: dopo il suicidio di un tassista, in 5 si dichiarano moglie e reclamano la salma

A Nuova Delhi un tassista 40 enne, Pawan Kumar, è morto suicida per motivi economici. All’obitorio, per prelevare la salma, si sono presentate 5 donne, che non si conoscevano tra di loro, ma sostenevano tutte di essere la moglie dell'uomo.

L’uomo è stato trasportato in fin di vita in ospedale, dopo aver ingerito del veleno, da una donna che diceva di essere sua moglie. Più tardi, dopo il decesso, si sono presentate due sedicenti mogli. Successivamente, ne sono spuntate altre 2.



Nessuna di loro aveva un certificato di matrimonio. La polizia ha quindi deliberato che le donne dovevano accordarsi tra di loro su come disporre della salma e su come organizzare il funerale.