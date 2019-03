"Guerre stellari" L'India abbatte un satellite: il premier Modi annuncia il successo del test Il leader di New Delhi: la missione "non è diretta contro alcun Paese"

L'India ha abbattuto un satellite attivo nell'orbita terrestre bassa nell'ambito di un test di una nuova tecnologia missilistica: lo ha annunciato oggi il premier Narendra Modi, secondo quanto riporta l'Independent.Si tratta di un grande successo per l'India nel settore aerospaziale militare poiché con questa operazione, denominata 'Operation Shakti', il Paese entra a far parte della cosiddetta 'super league' (super lega) delle nazioni - Usa, Russia e Cina - che finora hanno ottenuto questo risultato."Poco fa i nostri scienziati hanno abbattuto un satellite in orbita bassa a una distanza di 300 chilometri", ha dichiarato il leader nazionalista indù durante un discorso televisivo alla nazione. "E' un momento d'orgoglio per l'India", ha aggiunto, sottolineando che "l'obiettivo è stabilire la pace e non creare un'atmosfera di guerra", la missione "non è diretta contro alcun Paese".