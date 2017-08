A migliaia sono scesi in piazza India, condannato il santone induista per lo stupro di due seguaci: decine di morti per le proteste

E' salito a 25 il numero dei morti per gli scontri esplosi in India, nella città di Panchkula nel nord del paese, tra la polizia appoggiata da militari e i seguaci del "guru luccicante" Ram Rahim Singh.La violenza si è scatenata alla notizia che i giudici avevano ritenuto il guru colpevole di stupro, in attesa dell'entità della pena che verrà definita il prossimo 28 agosto.I dimostranti sono stati affrontati con lacrimogeni e idranti, testimoni parlano di colpi esplosi. Ci sarebbero anche un centinaio di feriti. Distrutti due furgoni delle televisioni che seguono l'evento.La setta di Ram Rahim Singh denominata Dera Sacha Sauda, partita dallo stato indiano di Haryana ha un seguito stimato in vari milioni di persone in India e tutto il mondo. A Panchkula sono presenti decine di migliaia di seguaci del guro. I fatti addebitatigli risalgono al 1999 e il 50enne Ram Rahim Singh nega ogni responsabilità.Nel 2015 era stato accusato di aver indotto alla castrazione 400 adepti, perchè fossero più vicini alla spiritualità, ma è stato anche accusato per l'uccisione di un giornalista. Da molti Singh è visto come un leader spirituale e benefattore legato alla tradizione indù, al di la' degli atteggiamenti spettacolari con cui si presenta. Particolarmente duri i suoi attacchi agli esponenti della religione Sikh.