India, piccolo aereo charter cade a Mumbai in zona abitata: 5 morti

Sarebbe di cinque morti il bilancio di un incidente aereo in cui è rimasto coinvolto a Mumbai, capitale dello Stato centrale indiano di Maharashtra, un piccolo velivolo caduto sul quartiere occidentale di Ghatkopar.L'incidente è avvenuto quando il piccolo aereo costruito dalla Beech Aircraft Corporation si apprestava a mettersi in linea per l'atterraggio nello scalo di Juhu a Mumbai dopo un volo riguardante verifiche tecniche.In un comunicato la Direzione generale dell'Aviazione civile indiana ha precisato che le vittime sono due piloti, due ingegneri addetti al mantenimento tecnico del velivolo ed un passante.