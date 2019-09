Il battello turistico era diretto verso Papikondalu India, si ribalta battello: 12 morti e 25 dispersi La sciagura è avvenuta in un fiume a causa del maltempo

Condividi

In India un battello turistico si è capovolto causando la morte di 12 persone, mentre altre 25 risultato disperse.La sciagura è avvenuta a causa del maltempo lungo un fiume in piena nell'Andra Pradesh. Sull'imbarcazione c'erano 61 persone, tutte di nazionalità indiana di cui 11 membri dell'equipaggio. A renderlo noto è il ministro dell'Interno.Per ora 24 persone del battello, diretto verso la località turistica di Papikondalu, sono state tratte in salvo.