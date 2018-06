Assam India, topi s’intrufolano in un bancomat e divorano banconote per 15mila euro

Nella città di Tinsukia, stato di Assam, alcuni topi si sono intrufolati in un bancomat appartenente alla Banca pubblica, mangiucchiando le banconote. In totale nel bancomat c’erano banconote per un ammontare di quasi 40mila euro, i topi ne hanno divorati 15mila. La polizia sta indagando sul caso.