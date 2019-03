India Un coccodrillo incinta sotto il letto

Nel Gujarat, il 30enne agricoltore Babubhai Parmar si è svegliato nel cuore della notte e ha trovato sotto il letto un coccodrillo femmina incinta lungo 2 metri. Probabilmente si è intrufolato dentro casa venendo dal vicino lago di Malataj, dove vivono tra 100 e 150 rettili. Adesso è il periodo in cui le femmine depongono le uova e, probabilmente, l'esemplare in oggetto stava cercando un luogo sicuro. Babubhai Parmar ha chiamato le guardie forestali le quali, dopo aver ingabbiato il coccodrillo, l’hanno portata in un luogo protetto vicino al lago.