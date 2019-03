Tennis Indian Wells, Federer raggiunge la semifinale Il primo Masters 1000 della stagione sul cemento californiano

Roger Federer a Indian Wells (Ansa)

Condividi

Si completa oggi il quadro dei semifinalisti al "BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di $8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Nella parte bassa del tabellone in campo i due protagonisti più attesi rimasti in lizza, vale a dire Rafael Nadal e Roger Federer.Il primo dei due a staccare il pass per le semifinali è stato lo svizzero, tornato al numero 4 Atp dopo la vittoria a Dubai e quarto favorito del seeding, che ha battuto il 22enne polacco Hubert Hurkacz, numero 67 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.Ora il campione di Basilea attende il vincente del match di stasera tra lo spagnolo numero 2 del mondo Rafael Nadal e il russo Karen Khachanov (12).In precedenza, si erano qualificati nella parte alta del tabellone Dominic Thiem e Milos Raonic. Ieri sera il canadese, 13a testa di serie, ha regolato per 6-3 6-4 il lucky loser serbo Miomir Kecmanovic mentre l'austriaco, numero 7 del seeding, non ha nemmeno avuto bisogno di scendere in campo: forfait di Gael Monfils, fermato da un problema al tendine d'Achille sinistro. Raonic si è aggiudicato entrambi i precedenti con Thiem, risalenti però al 2016.