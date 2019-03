Tennis Indian Wells: forfait di Nadal, Federer in finale

Il n.2 del mondo Rafael Nadal ha dato forfait prima della sua semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Roger Federer.Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano.Nadal si era infortunato ieri al ginocchio destro durante il suo quarto di finale, vinto contro con il russo Karen Khachanov per 7-6 (2) 7-6 (2).Lo spagnolo avrebbe dovuto affrontare il fuoriclasse svizzero per la 39a volta.Federer affronterà in finale il vincitore dell'altra semifinale che vede in campo l'austriaco Dominic Thiem e il canadese Milos Raonic.