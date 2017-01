Indice di gradimento di sindaci e governatori: in testa Appendino e Zaia, in coda Raggi e Crocetta

ITALIA

2017/01/16 14:59

Popolari. Zaia scrive a Renzi,Padoan,Visco e Draghi:"Serve intervento forte per risparmio e imprese" Sicilia, nasce la quarta giunta Crocetta Condividi Aria di novità nel consenso dei sindaci e dei governatori italiani misurato dall'indice "Governance poll" redatto anche quest'anno da Ipr Marketing per conto del Sole 24 Ore. Per quanto rigurda i sindaci appare subito evidente la forbice che si è aperta tra le due sindache del Movimento 5 Stelle elette lo scorso giugno a Torino e Roma. Mentre Chiara Appendino, sindaco di Torino, si colloca al primo posto, Virginia Raggi, sindaco di Roma, si ritrova in penultima posizione seguita solo da Rita Rossa sindaco PD di Alessandria.



Tra i sindaci risale in quarta posizione il napoletano Luigi di Magistris che abbandona le ultime posizioni e aggancia un gruppo di sindaci a ridosso delle prime tre posizioni che, dopo Appendino, sono occupate dal fiorentino del Pd Dario Nardella e dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, eletto nel Movimento Cinque Stelle ma ormai collocato tra gli indipendenti.



Per quanto riguarda i Governatori in vetta si ritrovano il veneto Luca Zaia e il toscano Enrico Rossi entrambi al secondo mandato ed entrambi abituati alle posizioni di testa del Governance Poll. Ottimo risultato anche il governatore lombardo Roberto Maroni che sale al terzo posto. All'ultimo posto si colloca invece presidente della Sicilia Rosario Crocetta che ottiene l'approvazione solo del 28% dei siciliani.



In generale l'indice di gradimento segnala anche una differenzazione geografica tra nord e sud Italia: nel nord il consenso medio dei governatori si attesta intorno al 48% mentre nel mezzogiorno i giudizi positivi si fermano al 39%.



