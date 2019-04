Indonesia: forte terremoto a Sulawesi, allarme tsunami poi revocato

Una forte scossa di terremoto di 6.8 è stata registrata ad est dell'isola di Sulawesi, in Indonesia,e le autorità hanno lanciato un allarme tsunami che è stato revocato dopo poche ore. L'agenzia indonesiana per i disastri, che subito dopo il sisma aveva diramato l'allerta per il distretto di Morowali invitando i residenti a spostarsi dalla costa, l'ha poi revocata. Al momento non è chiaro se ci siano vittime né quale sia l'entità dei danni.L'epicentro del sisma di 6.8 è in mare, lontano da Palu, la città devastata da un terremoto e conseguente tsunami che ha causato oltre 4.000 vittime lo scorso settembre. La scossa è stata comunque avvertita a Palu e ha causato il panico tra gli abitanti del luogo che sono scesi in strada.Secondo lo US Geological Survey, l'epicentro del sisma (la cui magnitudo è stata di 6,8) è stato in mare, relativamente vicino alla superficie, a 17 chilometri di profondità, al largo della costa orientale dell'isola di Celebes. Proprio nella stessa zona, nei pressi della città di Palu, l'anno scorso un terremoto di magnitudo 7,5, a cui fece seguito uno tsunami, provocò 4.300 morti. La scossa di oggi è stata avvertita anche a Palu e ha generato il panico tra la popolazione.