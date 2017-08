Inflazione e occupazione spingono le Borse

di Manfroi Sabrina Apertura positiva per Wall Street, Dow Jones e Nasdaq +0,30%. Borse europee sempre in rialzo, sostenute dai buoni dati su inflazione e occupazione nell'Eurozona.Milano è la migliore, guadagna oltre un punto percentuale, rialzi intorno allo 0,80% per Parigi, Londra e Francoforte.A Piazza Affari corre la galassia Agnelli, guidata da Exor che dopo la semestrale sale 4,36%, Fca +2,67%, Juventus balza del 6%. In luce anche Saipem +3,7%, Stm e Buzzi +3%.Lo spread si restringe a 168 punti base, il rendimento decennale si porta al 2,04%. L'euro scende dai massimi delle ultime sedute ma resta sopra quota 1,18 sul dollaro.