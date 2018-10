Tre giornate di premiazioni Il Premio Morrione a Torino con 3 giorni di eventi e premiazioni "Informazione sotto minaccia" sarà il tema delle tre giornate di eventi gratuiti aperti al pubblico promossi dall'associazione Amici di Roberto Morrione nel capoluogo piemontese dal 25 al 28 ottobre

"Informazione sotto minaccia" sarà il tema delle tre giornate di eventi aperti al pubblico in occasione della premiazione delper il giornalismo investigativo che si terranno a Torino da domani 25 ottobre fino a sabato 27.Tre giorni di conferenze, incontri di formazione, proiezioni, tavole rotonde, dibattiti con la partecipazione di giornalisti in prima persona vittime di minacce, violenze, intimidazioni., verranno presentate le quattro inchieste finaliste e il nuovo bando del Premio Morrione con la partecipazione di tutti i finalisti (Francesca Candioli, Veronica Di Benedetto Montaccini, Flavia Grossi, Madi Ferrucci, Roberto Persia, Marco Carlone, Elena Pagliai, Daniela Sestito, Lorenzo Pirovano, Giovanni Sacchi), dei loro tutor (Amalia De Simone, Celia Guimaraes, Paolo Mondani, Federico Ruffo, Giulio Vasaturo, Stefano Lamorgese, Francesco Cavalli, Pietro Ferri) e di, professore di Scienze Politiche dell'Università di Urbino., direttore di Radio 3 Rai, conduce l'incontro.presenta il suo libro "L'Uomo Bianco" nell'ambito di Giorni Selvaggi II. In cammino verso maggio e in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori, COLTI Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti, Scuola Holden Storytelling & Performing Arts, Biblioteche Civiche Torinesi e TorinoReteLibri., si terrà l'incontroin collaborazione con Ordine dei giornalisti, FNSI, Articolo21, Associazione Stampa Subalpina, Festival della Criminologia, con, portavoce ass. Amici di Roberto Morrione,, presidente Ordine dei giornalisti Piemonte,, segretario ass. Stampa Subalpina,, presidente FNSI e della giuria Premio Morrione,Grainer, già presidente ass. Ilaria Alpi,, giornalista Famiglia Cristiana,, giornalista, scrittore, direttore Scuola di giornalismo Lelio Basso. La serata sarà arricchita da un intervento video dell'attore e scrittore. Modera, giornalista e portavoce Circolo Articolo 21 Piemonte., la diretta della trasmissionecondotta da Paolo Salerno che intervisterà i finalisti del Premio Morrione. Sempre al Circolo si terranno subito dopo due momenti formativi con il riconoscimento di crediti da parte dell'Ordine dei Giornalisti:a cura di, giornalista di Rainews24 e tutor del Premio Morrione.con, giornalista di Report Rai 3.i lavori riprendono nell'Aula B2 nel Campus Einaudi dell'Università di Torino con "", il workshop formativo che riconosce crediti agli studenti, con, direttore di Fanpage.it, e il cronista per sempreche realizza inchieste proprio per fanpage. Modera, inviato di Report Rai 3, conduttore e tutor del Premio Morrione.la tavola rotonda "" vede la partecipazione di tre giornalisti che hanno vissuto sulla propria pelle intimidazioni e violenze:, presidente Articolo21, Giornalista Tv2000, direttore LaSpia.it,, videoreporter d'inchiesta Corriere.it e tutor Premio Morrione,, giornalista La Stampa. Il magistratopartecipa all'incontro che verrà moderato da, coordinatore LiberaInformazione., presidente Ordine dei Giornalisti Nazionale, introduce la seconda serata dal titolo" con, vice direttore L'Espresso, e l'intervento di, presidente Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie.L'ultima giornata inizierà al Circolo dei lettori con due incontri formativi:", condella redazione Patria Indipendente dell'ANPI nazionale.", con, giornalista L'Espresso., giornalista e conduttrice Agorà Rai 3, modera il dibattito "" con, docente di Comunicazione Politica, La Sapienza Università di Roma,, direttore Radio Capital,, giornalista La Stampa., a seguire,, fondatore e CEO di Scomunicare,, autore e conduttore Presadiretta Rai 3,, giornalista Report Rai 3 e tutor Premio Morrione, prendono la parola nell'incontro "" moderato da, giornalista Rai 3, durante il quale interverrà, in collegamento da Roma,, autore, conduttore Report Rai 3.saranno in collegamento con il Festival Eurovisioni in corso all'Accademia di Francia a Roma insieme al direttore di Rainews24,si svolgerà ladei vincitori della 7° edizione del Premio Morrione e del Premio Baffo Rosso, fatta di musica, parole, immagini dedicate al giornalismo investigativo e all'informazione sotto minaccia. Verrà anche assegnato il– seconda edizione. Mattatore sarà Marino Sinibaldi e si avvicenderanno sul palco, giornalista Rai,, ricercatrice senior Osservatorio di Pavia,, vignettista, illustratore e scultore,, pastora valdese a Torino e già moderatora della Tavola valdese,, attore, scrittore, regista teatrale,, presidente ass. Amici di Roberto Morrione, Riccardo Iacona, autore e conduttore Presadiretta Rai 3,, giornalista, Andrea Vianello, giornalista Rai 3,, conduttore e autore televisivo. L'artistaarricchirà la serata con le sue musiche.Gli eventi sono promossi dall'associazione Amici di Roberto Morrione, dalla Rai, dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Regione Piemonte, dall'Otto per Mille della Chiesa Valdese.