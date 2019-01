Mercati Inizio d’anno con il segno meno Borse in calo, stabile lo spread

di Marzio Quaglino Dopo un 2018 in calo per tutti, l’anno nuovo è partito male. Il dato dei responsabili degli acquisti in Cina indica un rallentamento della produzione. I timori per la crescita mondiale preoccupano anche i mercati europei. Milano cede l’1,41%. La migliore, tra i principali indici, è Francoforte (-1,18%), la peggiore Parigi che sta lasciando sul terreno il 2,35%.Sul versante dei titoli di Stato si allarga lo spread con i bund tedeschi. Il differenziale di rendimento sale a 255 punti base, per effetto di un Btp di riferimento al 2,74%.Infine tra le valute l’euro rallenta il suo rafforzamento sul dollaro con il cambio a quota 1,1452.