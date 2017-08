Decine di morti per le piogge monsoniche Inondazioni in Nepal: bloccata una famiglia di turisti italiani, c'è anche Francesca Chouqui

Una famiglia di turisti italiani è bloccata in Nepal in seguito alle inondazioni che stanno devastando il sud del Paese e che hanno causato decine di morti (il bilancio è al momento di 35 vittime). La Farnesina si è immediatamente attivata per aiutare la famiglia bloccata in hotel. Secondo quanto si apprende, della vicenda si starebbe occupando anche la polizia locale su segnalazione del consolato italiano.

Bloccata nel paese anche Francesca Immacolata Chouqui, il corvo di Vatileaks coinvolta a suo tempo nella fuga di documenti dal Vaticano insieme a mons. Vallejo Balda. Su twitter il suo appello:



Siamo vivi. Per favore aiutetaci. Siamo senza acqua e luce. Ci sono 20 bambini. Noi non andiamo via senza che loro siano in salvo. #aiuto pic.twitter.com/730uxH2Vt8 — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) 13 agosto 2017

Le forti precipitazioni, iniziate nella mattinata di ieri, hanno interessato più di 12 distretti del paese. Quest'anno, i monsoni hanno già causato la morte di più di 90 persone, l'anno scorso le vittime sono state un centinaio.