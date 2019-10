Inps: accolte 982 mila domande Reddito di cittadinanza Dati aggiornati a inizio ottobre, 415 mila respinte o cancellate

Sono 982 mila le domande di Reddito e pensione di cittadinanza accolte fino all'8 ottobre, 126 mila sono in lavorazione e 415 mila respinte o cancellate. Lo comunica l'Inps nel relativo osservatorio: in totale 1,5 milioni di nuclei hanno presentato una domanda.L'Inps spiega che il 65% di domande sono state accolte, il 27% respinte e l'8% sono in lavorazione. Da aprile 2019 ad oggi 39 mila nuclei sono decaduti dal diritto: i motivi di decadenza sono rinuncia del beneficiario (5% dei nuclei), variazione della situazione reddituale del nucleo (10%), variazione della composizione del nucleo ad eccezione di nascita e morte (37%) e infine variazione congiunta della composizione e della situazione economica del nucleo (48%).Analizzando le domande pervenute per canale di trasmissione si evince invece che il 79% viene trasmessa dai CAF e dai Patronati e solo il 21% dalle Poste Italiane; quest'ultima percentuale sale al 32% se consideriamo le domande pervenute dalle regioni del Nord e scende al 16% per quelle pervenute dalle regioni del Sud e delle Isole.Le regioni del Sud e delle Isole, con 849 mila nuclei (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 425 mila nuclei (28%), e da quelle del Centro con 249 mila nuclei (16%). L'Inps spiega inoltre che nel primo mese di erogazione del Reddito/Pensione di Cittadinanza (Aprile 2019) sono state pagate 569 mila prestazioni per un importo medio di 498 euro; nei due mesi successivi si sono registrati incrementi rispettivamente del 27% e del 15% (721 mila e 828 mila prestazioni) per un importo medio di 497 euro nel mese di Maggio e 477 euro nel mese di Giugno. Dal mese di Luglio l'incremento del numero dei nuclei beneficiari rispetto al mese precedente risulta mediamente pari al 3% con un importo medio di poco superiore ai 470 euro.