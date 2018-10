Osservatorio sulla Cassa Integrazione Inps, ad agosto 114.925 domande disoccupazione: +8,5% Nel 2018 in otto mesi sono arrivate 1.158.447 domande di disoccupazione, in aumento del 6,5% rispetto al 2017

Condividi

Ad agosto sono arrivate all'Inps 114.925 domande per sussidio di disoccupazione tra Naspi, Aspi, mini Aspi, mobilità e Discoll con un aumento dell'8,5% rispetto ad agosto 2017. Lo si legge sull'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione. A luglio erano state 280.086, in aumento del 9,5% rispetto al mese corrispondente del 2017. Nei primi otto mesi del 2018 sono arrivate 1.158.447 domande complessive di disoccupazione con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2017.Il crollo delle ore autorizzate di cassa integrazione dovuto soprattutto alla riduzione delle autorizzazioni per la cassa straordinaria scese a settembre del 44,8% a 5,78 milioni mentre la cassa ordinaria diminuita del 25,6 a 5,5 milioni. Il divario si amplia se si guarda ai primi nove mesi dell'anno. Le ore di cassa straordinaria autorizzate sono scese del 45,7% a 86,6 milioni di ore mentre quelle di cassa ordinaria sono scese del 5,5% a 73 milioni di ore. Ormai residuale la cassa in deroga scesa nei primi nove mesi a 2,3 milioni (-91,5%). Nella riduzione della cassa straordinaria pesa anche la stretta sulla riduzione della durata massima prevista per l'ammortizzatore.Prosegue la riduzione della cig a settembre, quando sono state autorizzate 11.319.157 ore, con un calo del 44,18% su anno e una sostanziale stabilità su mese (+1,27%). Sono i dati dell'Osservatorio Inps. In nove mesi sono state autorizzate 162 milioni di ore di cig, con un calo del 38,7% su anno.