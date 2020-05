Inps Ad aprile le ore di cassa integrazione sono aumentate del 3mila per cento L'Istituto di Previdenza sociale: a marzo le domande per il sussidio di disoccupazione sono cresciute del 37%

L'Inps ha autorizzato ad aprile oltre 772 milioni di ore di cassa integrazione con una crescita rispetto allo stesso periodo del 2019 del 2.953%. Boom della cassa ordinaria e di quella in deroga egate all'emergenza Covid e calo della straordinaria . E a marzo le domande del sussidio di disoccupazione hanno fatto registrare un aumento del 37,2% rispetto a un anno fa.Tra marzo e aprile, inoltre, l'Inps fa sapere che i morti in Italia sono stati 156.429, cioè 46.909 in più rispetto a quelli attesi. Al Nord i decessi sono aumentati dell'84% rispetto alla media degli anni precedenti, del 11% al Centro e del 5% al Sud.Nell'Osservatorio sulla cassa integrazione emerge il boom della cassa ordinaria (+9.509%) e di quella in deroga (+239.056%) legate all'emergenza Covid e un calo della straordinaria (-30,3%). l'Inps sottolinea che il 98% delle ore autorizzate è con causale Covid 19.L'Inps ha ricevuto a marzo 144.203 domande di disoccupazione con un aumento del 37,2% rispetto a marzo 2019. Lo si legge all'Osservatorio dell'Inps sulla cassa integrazione. Una parte consistente delle persone che hanno chiesto il sussidio nel mese ha perso un posto di lavoro stagionale o a termine.Quasi 47mila morti più in Italia tra il primo marzo e il 30 aprile rispetto al numero dei decessi attesi. E' quanto rivela l'Analisi della mortalità nel periodo di epidemia da Covid-19 pubblicata dall'Inps. Il periodo dal primo gennaio al 28 febbraio 2020 registra un numero di decessi inferiore di 10.148 rispetto ai 124.662 attesi dalla baseline - si legge nell'analisi - mentre nel periodo dal primo marzo al 30 aprile si registra un aumento di 46.909 decessi rispetto ai 109.520 attesi. Il numero di morti dichiarate come Covid-19 nello stesso periodo sono state 27.938."A questo punto - annota lo studio - ci si può chiedere quali sono i motivi di un ulteriore aumento di decessi pari a 18.971? Tenuto conto che il numero di decessi è piuttosto stabile nel tempo, con le dovute cautele possiamo attribuire una gran parte dei maggiori decessi avvenuti negli ultimi due mesi rispetto a quelli della baseline riferita allo stesso periodo, all'epidemia in atto - si osserva ancora nello studio -. La distribuzione territoriale dei decessi strettamente correlata alla propagazione dell'epidemia e la maggiore mortalità registrata degli uomini rispetto alle donne è coerente con l'ipotesi che la sovra-mortalità sia dovuta a un fattore esterno, in assenza del quale una eventuale crescita di decessi dovrebbe registrare delle dimensioni indipendenti sia dal territorio che dal sesso".