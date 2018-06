Far West in periferia Inseguimento tra auto e spari a Firenze. Travolto scooterista di 29 anni, è in gravi condizioni Coinvolti cinque mezzi. Il fatto sarebbe stato generato da una lite esplosa all'interno di un campo nomadi. Appello della Procura per trovare testimoni

Viale Canova a Firenze

E' ricoverato in prognosi riservata con un grave politrauma, il 29enne fiorentino travolto da una delle auto coinvolte nell'inseguimento avvenuto oggi intorno alle 13.00 in viale Canova a Firenze. Illesi, per fortuna, due bambini di 6 e 8 anni, che erano con il padre a bordo di un'auto ferma a un semaforo, anche questa tamponata da una delle vetture dei nomadi. I carabinieri non confermano ancora gli spari di cui invece parla uno dei testimoni. Non è escluso che possano essere stati esplosi in aria con una pistola scacciacani.

Lite iniziata per una donna lasciata

Secondo quanto appreso al momento- sul posto si è recato anche il pm di turno Tommaso Coletta- la lite sarebbe iniziata al centro commerciale dell'Isolotto dove un nucleo familiare di etnia rom, residente al campo del Poderaccio, avrebbe accusato un uomo di aver abbandonato la compagna. Quest'ultimo sarebbe salito sulla sua auto all'inseguimento della quale sarebbero partite due vetture. Dopo aver percorso circa un chilometro a folle velocità, le vetture si sono trovate davanti un semaforo rosso con lo scooter e un'auto fermi. Nella carambola che è seguita sarebbero rimaste coinvolte anche un'altra vettura che proseguiva nella stessa direzione e un'auto che entrava in quel momento in Viale Canova. Di certo, al momento, complessivamente sono state coinvolte oltre allo scooter cinque auto e un furgone.

La procura di Firenze rivolge un appello affinché chi ha assistito alla rissa si presenti dai carabinieri per riferire la loro testimonianza sull'accaduto. Lo fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Borgo Ognissanti. I racconti dei testimoni sono fondamentali, secondo gli inquirenti, per ricostruire l'inseguimento fra le famiglie rom rivali."Sono sconcertato per ciò che è accaduto oggi a Firenze: un fatto inaccettabile". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Siamo al fianco del ragazzo nostro concittadino ferito e della sua famiglia - ha precisato il sindaco che, insieme con l'assessore Sara Funaro, è andato a Careggi per essere vicino al 29enne ferito -. Mentre ringrazio le forze dell'ordine che hanno agito con straordinaria professionalità e hanno assicurato tempestivamente alla giustizia i responsabili, rivolgo un appello al ministro Guardasigilli perché sia assicurata la certezza della pena e chi ha sbagliato paghi fino all'ultimo giorno. Vogliamo giustizia, senza sconti".