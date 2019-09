MONDO

2019/09/06 15:53

Istanbul Insulti a presidente Erdogan: 9 anni di carcere in Turchia per esponente opposizione Kaftancioglu

Come riportano i media locali, Kaftancioglu è stata condannata in relazione a una serie di tweet postati nel 2013. L'esponente del Chp è libera in attesa del processo d'appello.

Turchia: gruppo pro-Erdogan compra i media dell'opposizione.Ceduti anche Hurriyet e Cnn turca

Turchia: gruppo pro-Erdogan compra i media dell'opposizione.Ceduti anche Hurriyet e Cnn turca Turchia: passa la riforma presidenziale di Erdogan con il 51%, le opposizioni denunciano brogli Condividi La responsabile del principale partito di opposizione turco per la provincia di Istanbul, Canan Kaftancioglu della formazione socialdemocratica Chp, è stata condannata a 9 anni e 8 mesi di carcere per diversi capi d'accusa, fra cui "propaganda terrorista" e "insulti al capo dello Stato" Recep Tayyip Erdogan.



Come riportano i media locali, Kaftancioglu è stata condannata in relazione a una serie di tweet postati nel 2013. L'esponente del Chp è libera in attesa del processo d'appello. La responsabile del principale partito di opposizione turco per la provincia di Istanbul, Canan Kaftancioglu della formazione socialdemocratica Chp, è stata condannata a 9 anni e 8 mesi di carcere per diversi capi d'accusa, fra cui "propaganda terrorista" e "insulti al capo dello Stato" Recep Tayyip Erdogan.Come riportano i media locali, Kaftancioglu è stata condannata in relazione a una serie di tweet postati nel 2013. L'esponente del Chp è libera in attesa del processo d'appello.

Condividi