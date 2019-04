Intervenute Gdf e Guardia costiera Intercettata imbarcazione con 90 migranti: portati a Lampedusa. Salvini: al lavoro per espellerli Il ministro delll'Interno e vicepremier: "Siamo già al lavoro affinché i 90 clandestini arrivati a Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore"

Foto archivio

Un barcone con circa 90 persone a bordo è stato intercettato (l'operazione non viene considerata di soccorso) mentre si dirigeva verso le coste siciliane: secondo quanto appreso dall'ANSA, sono intervenute una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera, che hanno trasbordato i migranti sulle due unità per trasferirli a Lampedusa.Il Viminale è al lavoro per espellere i 90 migranti a bordo del barcone intercettato dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera al largo della Sicilia, dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolineando che "in Italia si entra rispettando le regole". "Siamo già al lavoro - aggiunge - affinché i 90 clandestini arrivati a Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore".