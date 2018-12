Serie A, posticipo sedicesima giornata Milan, occasione sprecata: solo 0-0 al Dall'Ara con il Bologna Gara brutta e senza una vera occasione da rete, la chance più pericolosa è targata Palacio. Espulso nella ripresa Bakayoko. I rossoneri restano quarti ma non allungano, punto importante per i felsinei in chiave salvezza

di Gianluca Luceri Molti sbadigli e nessuna vera palla-gol. Finisce 0-0 al Dall’Ara la sfida (brutta) tra Pippo Inzaghi e Rino Gattuso, amici ed ex compagni di squadra in rossonero. Ma se il pari va benissimo al Bologna, terz’ultimo con 12 punti (-1 dall’Udinese), per il Milan si tratta di un’occasione sprecata per allungare (su Lazio e Roma, soprattutto) e rinforzare il quarto posto Champions.Gli ospiti provano a fare il match ma i felsinei, compatti e ordinati, lasciano pochi spazi. Calhanoglu non trova lo specchio dalla distanza (17’), Skorupski blocca a terra due conclusioni (21’ e 23’) non forti di Higuain. La migliore chance capita però sui piedi di Palacio (27’), innescato da una brutta palla persa da Kessie: l’argentino avanza e dal limite scocca un destro angolato che costringe Donnarumma all’allungo. Il primo tempo, non indimenticabile, è tutto qui.Non va meglio la ripresa, anzi. Skorupski non trema sul tiro centrale di Cutrone (52’), si perde ancora a lato il tentativo balistico di Calhanoglu (54’). Il Bologna, sempre attento, non crea ma nemmeno soffre. Al 74’ il Milan resta pure in inferiorità numerica, con Bakayoko che rimedia il secondo giallo (fallo su Santander) e viene espulso da Maresca. La partita, già bloccatissima, si ‘arena’ definitivamente. Inevitabile il pareggio a reti bianche.