Iran: 29 società estere ammesse alle gare per petrolio, anche l'Eni Dopo la revoca delle sanzioni in seguito all'accordo sul nucleare, 50 i progetti

Giacimenti di petrolio

Dopo la revoca delle sanzioni internazionali contro Teheran in seguito all'accordo sul nucleare del 2015, il ministero del Petrolio iraniano ha pubblicato oggi la lista di 29 compagnie straniere autorizzate a partecipare a gare per progetti relativi alla ricerca di petrolio e gas e alla sua produzione. L'elenco pubblicato sul sito del ministero comprende diverse multinazionali, tra cui Eni, Total, Shell, Gazprom e Schlumberger.Per la prima volta dall'intesa del 2015, l'Iran in ottobre aveva rivolto alle compagnie petrolifere straniere l'invito a presentare offerte per 50 progetti di esplorazione e produzione.Nel frattempo l'Iran ha aggiornato i termini dei suoi contratti petroliferi, consentendo il completo recupero delle spese per quasi due decenni. E in ottobre ha firmato il primo contratto con queste nuove regole con una compagnia petrolifera locale.