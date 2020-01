Il premier canadese Trudeau: "Abbiamo le prove, abbattuto da missili iraniani" Iran, Boeing ucraino precipitato. Teheran: "Certi che Boeing ucraino non colpito da missile" Kiev replica: "Usa hanno fornito 'dati importanti' sull'aereo". Anche il premier canadese conferma la versione degli 007 Usa. Ma Teheran nega: "Voci senza senso". Il New York Times pubblica un video che mostra il momento in cui l'aereo viene colpito. Il presidente ucraino Zelensky, parlerò con Pompeo della tragedia aerea

"Una cosa è certa: questo aereo non è stato colpito da un missile". Lo ha ribadito stamani in una conferenza stampa il presidente dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, negando le accuse secondo cui il Boeing ucraino precipitato all'alba di mercoledì a Teheran sia stato abbattuto per errore da un razzo iraniano. L'Iran invita i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini sull'aereo, ha poi annunciato il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei. La Repubblica islamica aveva negato la consegna delle scatole nere alla Boeing e agli Usa. "Diamo il benvenuto alla partecipazione di tutti i Paesi che hanno perso propri cittadini nell'incidente", ha aggiunto il portavoce di Teheran, definendo le accuse sul fatto che l'aereo sia stato colpito accidentalmente da un missile iraniano"fraudolente" e parlando di una "operazione psicologica del governo degli Stati Uniti e di quelli che consapevolmente o inconsapevolmente la sostengono".



Kiev, Usa hanno fornito 'dati importanti' sull'aereo

Gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina "dati importanti" sul disastro aereo dei giorni scorsi in Iran. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Kiev.



A sostenere la tesi del missile è stato anche il premier canadese Justin Trudeau citando fonti di intelligence dopo che, in giornata, si era fatto sempre più forte il sospetto che il disastro del Boeing 737-800 della Ukrainian International Airlines, costato la vita a 176 persone - tra cui 63 canadesi -, non fosse stato provocato da un problema tecnico,ma da un impatto in volo.

Avanzata dalle autorità di Kiev e rilanciata da fonti di intelligence americane e irachene, la versione non è stata esclusa neppure da Donald Trump. "Qualcuno potrebbe aver commesso un errore. Ho un mio sospetto su quanto accaduto", aveva detto il presidente americano, nel pieno delle tensioni con la Repubblica islamica.

Ma per Teheran le "voci" sullo scontro con un razzo sono "senza senso".



Zelensky, parlerò con Pompeo della tragedia aerea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che intende discutere oggi con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo della tragedia aerea del Boeing della Ukraine International Airlines schiantatosi l'8 gennaio poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran. Lo riportano le agenzie. L'aereo potrebbe essere stato abbattuto per errore da un missile anti-aereo iraniano, Teheran respinge però le accuse.

Teheran nega: "Voci senza senso"

Secondo il responsabile dell'aviazione civile e viceministro dei Trasporti Ali Abedzadeh, "diversi voli interni e internazionali volavano nello spazio aereo iraniano nello stesso momento alla stessa altitudine" e non hanno avuto problemi. "L'aereo, che all'inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell'aeroporto, ha virato a destra a causa di un problema e stava tornando all'aeroporto nel momento dell'incidente", sostengono gli esperti di Teheran.



Francia pronta a mettere disposizione "competenze"

La Francia e' pronta a mettere a disposizione le sue competenze tecniche nell'inchiesta sul disastro aereo del Boeing ucraino, a Teheran, se le autorita' iraniane faranno una richiesta in tal senso. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian. "La Francia e' disponibile a fornire le competenze necessarie", ha detto il capo della diplomazia francese, intervistato dall'emittente Rtl. Il responsabile di Quai d'Orsay ha tuttavia precisato che "al momento" non c'e' stata alcuna richiesta in tal senso.



Stoccolma chiede indagine "rapida e trasparente"

La Svezia si unisce alle richieste di un'indagine "rapida, completa e trasparente" sul disastro dell'aereo ucraino nei cieli di Teheran che, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe essere stato abbattuto accidentalmente dalla contraerea iraniana. Lo ha detto il premier Stefan Lofven, discutendo della questione nella tarda serata di giovedì con il premier canadese Justin Trudeau. I due leader, ha riferito Lofven in una nota, hanno concordato sulla necessità che "ai Paesi coinvolti sia consentito di contribuire con esperti nazionali e sia garantito pieno accesso all'indagine".



Iran chiede al Canada le informazioni di intelligence sull'aereo

L'Iran ha chiesto al Canada di fornire le sue informazioni sull'aereo. Lo riferisce un comunicato ufficiale. Il ministero degli Esteri iraniano ha invitato inoltre la Boeing a "partecipare" all'inchiesta sull'accaduto. Gli Stati Uniti parteciperanno alle indagini su l'invito dalle autorità iraniane. Lo ha reso noto il National Transportation Safety Board (Ntsb) statunitense.

Ma le ombre restano pesanti, anche perché la Repubblica islamica continua a negare le scatole nere alla Boeing, limitandosi a dire che se fosse necessario alle indagini si rivolgerebbe alla Francia o ad altri Paesi.

Sul sito del New York Times il video del momento in cui l'aereo viene colpito, qualche secondo dopo lo schianto. Il sito precisa che le verifiche fatte sul video hanno trovato corrispondenza su posizione, altitudine e direzione dell'aereo ucraino nel momento del disastro e che sono in arrivo ulteriori dettagli.