Schianto Boeing 737 Teheran: proteste contro il regime, scontri Nella capitale manifestazione con lacrimogeni e incidenti tra studenti e forze di Polizia. Arrestati alcuni dimostranti

di Tiziana Di Giovannandrea A Teheran, migliaia di persone, soprattutto giovani, davanti alle due università di AmirKabir e di Sharif, hanno scandito la loro rabbia e il loro sdegno per il fatto che il governo iraniano abbia taciuto per due giorni la propria responsabilità nell'abbattimento del Boeing 737. L'ammissione di colpa, seppure involontaria, tardiva ha scatenato le proteste dei dimostranti con la richiesta di dimissioni del Comandante supremo delle Forze Armate, l'ayatollah Ali Khamenei.Le forze di Polizia sono rapidamente intervenute ed hanno lanciato gas lacrimogeni ed arrestato alcuni manifestanti. Tra gli slogan scanditi "Morte ai bugiardi", "Non sacrifichiamo vite per venerare un leader assassino". Per quanto riguarda l'ayatollah Ali Khamenei i dimostranti hanno urlato: "Comandante, dimettiti!" mentre si chiede "Referendum per la Costituzione".Altre manifestazioni sono in corso anche a Mashhad, città a Nord Est dell'Iran, luogo di pellegrinaggio religioso.