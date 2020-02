Ex sindaco ottiene 1.265.287 voti, verso presidenza Parlamento Iran, ai conservatori almeno 221 seggi su 290. Affluenza al 42,57%, la più bassa dal 1979

Come previsto, i conservatori hanno ottenuto il controllo dell'assemblea alle elezioni parlamentari iraniane con almeno 221 seggi su 290: è quanto emerge dai risultati finali del voto.Secondo Farsnews l'ex generale dei Pasdaran ed ex sindaco di Teheran, Mohammad Bagher Qalibaf, ha ottenuto 1.265.287 voti e molto probabilmente sarà il prossimo presidente del Parlamento.Seguono le altre due figure di spicco dei conservatori: Mostafa Mir-Salim, già ministro della Cultura negli anni '90, e Morteza Agha-Teherani,con meno di 900 mila voti ciascuno.Inoltre, 16 seggi sono andati ai riformisti, cinque ad esponenti di minoranze religiose e 34 a candidati indipendenti. Il secondo round delle elezioni parlamentari per assegnare i 14 seggi rimanenti si terrà il 17 aprile prossimo.Un gran numero di persone ha boicottato il voto in segno di protesta per la situazione economica e politica nel Paese:secondo alcuni media, solo circa il 30% degli aventi diritto è andato a votare.L'affluenza alle elezioni parlamentari iraniane di venerdì scorso è stata del 42,57%. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Abdolréza Rahmani Fazli. Si tratta dell'affluenza più bassa per uno scrutinio del genere dalla proclamazione della Repubblica islamica nel 1979. Prima del voto il ministero dell'Interno aveva indicato che in ciascuna delle dieci elezioni legislative tenute dal 1979 l'affluenza aveva sempre superato il 50%.